Дождь, снег и гололедицу обещают синоптики в пятницу в Карелии

О погоде на 6 ноября рассказали специалисты карельского Гидрометцентра.

По прогнозу синоптиков, в пятницу в Петрозаводске будет облачно с прояснениями.



Временами пройдет небольшой дождь.

Ветер ночью юго-западный, западный, днем западный, северо-западный умеренный.

Температура воздуха ночью составит +2,+4 градуса, днем потеплеет до +4,+6 градусов. Атмосферное давление будет слабо расти.



В районах Карелии также будет облачная погода с прояснениями.



Ночью в большинстве районов, днем местами пройдут небольшие осадки в виде дождя, на севере мокрого снега. Ночью и утром на дорогах обещают местами гололедицу.



Ветер ночью юго-западный, западный умеренный, местами порывистый сильный, днем западный, северо-западный умеренный.

Ночью температура воздуха составит 0, +5 градусов, по северным районам местами до -2 градусов, днем воздух прогреется до +2, +7 градусов.