Голые фермерши с животными попали на страницы благотворительного календаря

Фотограф Никола де Пулфорд сняла голых фермерш с животными в Великобритании для календаря, деньги от продажи которого отдадут в фонд поддержки пострадавших в Чернобыле.

Как пишет "Лента.ру" со ссылкой на издание Daily Mail, фотограф запечатлела голых работниц фермы, выполняющих свои повседневные обязанности: они кормят животных, сидят за рулем трактора или собирают куриные яйца. Девушка по имени Али, которая попала на обложку ноября, стоит на одном колене и поит телят. Август презентует фермерша по имени Дженна, которая кормит козла.

Пулфорд пояснила, что выступила с идеей создания эротического календаря, чтобы собрать средства в поддержку фермерского хозяйства в Британии. Она подчеркнула, что в первый выпуск попали исключительно голые мужчины.

"Каждый желающий, каким-либо образом причастный к фермерству, попадает в календарь. Здесь нет возрастного ограничения", — добавила фотограф.

По словам Пулфорд, самому пожилому участнику благотворительной акции среди мужчин было 73 года, среди женщин — 63 года. После фотосессии каждой модели полагается денежная компенсация. Как правило, в год выходят два календаря и приносят выручку более 100 тысяч фунтов стерлингов (8,2 миллиона рублей).

Деньги, собранные за календарь 2020 года, передадут в благотворительную организацию Chernobyl Children's Lifeline, которая помогает людям, пережившим последствия аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году, пишет "Лента.Ру".

А ранее шотландские ветеринары выпустили голый календарь.94 студента Королевской школы ветеринарных исследований при Эдинбургском университете нарядились в одни сапоги и пошагали в лес, чтобы устроить фотосессию для календаря. Все – в благотворительных целях. Планируется, что календарь начнут скупать по 12 евро за штуку, сообщает "КП".