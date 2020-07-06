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Голый мужчина ворвался в бар Петрозаводска (ВИДЕО 18+)

Новости. Происшествия
14:38, 06 Июля 2020
фото: © Кадр из видео / ИА "Республика"
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Невменяемый мужчина заскочил за стойку бара, схватил бутылку спиртного и убежал.

Как сообщает ИА "Республика", неадекватный голый мужчина 3 июля выбежал со стороны улицы Краснофлотской на Октябрьский проспект в шесть утра. Он забежал в бар, заскочил за стойку, схватил бутылку и убежал. 

Нарушитель повторял, что очень хочет пить. Он – постоянный посетитель заведения.

Голого мужчину задержали сотрудники вневедомственной охраны и отправили в на осмотр к медикам в больницу поселка Матросы.

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Комментарии

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Неравнодушный
2020-07-06 15:51:21
Этиловый спирт вызывает сильное отравление. Вы все это прекрасно знаете, и нечему удивляться.
Зина
2020-07-06 15:30:02
Бармен потом книгу напишет про "это".... сейчас других книг уже нет, да и электорат уровня третьего класса....
1677
2020-07-06 15:12:52
читая такие новости понимаешь как скучно ты живешь :)
f,shdfku
2020-07-06 15:06:01
как скучно мы живем
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