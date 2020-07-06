Голый мужчина ворвался в бар Петрозаводска (ВИДЕО 18+)

Невменяемый мужчина заскочил за стойку бара, схватил бутылку спиртного и убежал.

Как сообщает ИА "Республика", неадекватный голый мужчина 3 июля выбежал со стороны улицы Краснофлотской на Октябрьский проспект в шесть утра. Он забежал в бар, заскочил за стойку, схватил бутылку и убежал.

Нарушитель повторял, что очень хочет пить. Он – постоянный посетитель заведения.

Голого мужчину задержали сотрудники вневедомственной охраны и отправили в на осмотр к медикам в больницу поселка Матросы.