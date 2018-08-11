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Новости. Общество
19:40, 11 Августа 2018
фото: Starhit.ru

Гонорары Петросяна и Степаненко выросли вдвое из-за развода

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Громкий развод одной из самых известных артистических пар Евгения Петросяна и Елены Степаненко может обогатить их обоих.

На фоне скандального развода наступил "Петросян-бум". У публики возрос интерес к артистам, и теперь организаторы концертов готовы платить гонорары обоим в два раза больше, чем прежде, то есть 500-700 тысяч рублей за концерт. Об этом сообщает сайт Starhit.ru.

"Раньше концерт Евгения Вагановича стоил 350-500 тысяч рублей. Сейчас будем продавать по 500-700 тысяч. У Степаненко точно так же - за меньшие деньги она выступать не станет. Сейчас просто "Петросян-бум". Еще год назад Евгений Ваганович ездил по маленьким дворцам культуры и далеко не всегда собирал залы. Так же, как и Елена Степаненко. Сегодня организаторы концертов оборвали мне телефон. Все хотят Петросяна! Я уже с ним связался, и мы планируем большой гастрольный тур", – рассказал промоутер Сергей Лавров.

Менеджер отметил, что этот летний сезон оказался довольно слабым, и даже топовые артисты не всегда собирали полные залы в курортных районах страны. На этом фоне интерес к Петросяну и Степаненко неподдельный. Причем Елену Степаненко хотят видеть даже сильнее, чем Евгения Петросяна. Промоутер связывает этот факт с сентиментальностью, свойственной отечественному зрителю. Он считает, что люди Елене Степаненко сочувствуют, хотят ее поддержать. Как пишет издание, разводы знаменитых артистов, довольно часто оборачивались для них настоящим профессиональным успехом.

Евгений Петросян и Елена Степаненко прожили в официальном браке 30 лет.

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