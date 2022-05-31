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Гонщик потерял права на дороге в Карелии

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08:05, 02 Июня 2022
фото: ГИБДД Карелии

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В Прионежском районе оштрафовали двух водителей, которые совершили опасный и запрещенный обгон, сообщили ГИБДД Карелии.

В Прионежском районе 58-летний водитель ВАЗ и 44-летний водитель Land Rover совершили обгон с выездом на полосу встречного движения в нарушение ПДД, в зоне действия дорожного знака "обгон запрещен" и дорожной разметки "сплошная линия".

Водитель Land Rover ранее привлекался к административной ответственности за аналогичное правонарушение.

В ГИБДД напомнили: за выезд в нарушение правил на полосу встречного движения водителям грозит административный штраф в размере 5 тысяч рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от четырех до шести месяцев.

Повторное совершение административного правонарушения, влечет лишение права управления транспортными средствами на срок один год.

Госавтоинспекция призывает водителей соблюдать правила и не создавать своими действиями опасных дорожных ситуаций.

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