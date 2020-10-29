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Гонщика из Санкт-Петербурга, проехавшего по Карелии на скорости 150 км/ч, ждет наказание

Новости. Происшествия
14:43, 30 Октября 2020
фото: © ГИБДД Карелии
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В Олонецком районе остановлен водитель из Санкт-Петербурга, который ехал по трассе со скоростью более 150 км/ч, сообщили в ГИБДД Карелии.

На 275 км автодороги Р-21 "Кола", в Олонецком районе, автоинспекторы ГИБДД зафиксировали скорость автомобиля Toyota Camry, который двигался более 150 км/час.

Водитель-нарушитель, 37-летний житель Санкт-Петербурга привлечен к административной ответственности по ст.12.9 ч.4 КоАП РФ.

Статья 12.9 ч.4 – это управление транспортным средством с превышением установленного скоростного режима на 60-80 км/ч. Движение со скоростью, превышающей установленные показатели на 60-80 км/ч, карается штрафом в размере 2000-2500 рублей или лишением прав на срок от 4 до 6 месяцев.

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