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Гонщика из Ставропольского края оштрафовали в Карелии

Новости. Общество
16:14, 26 Октября 2020
фото: © ГИБДД Карелии
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В Кондопожском районе за превышение скорости оштрафовали водителя из Ставропольского края, сообщили в ГИБДД Карелии.

На 511 км федеральной автодороги Кола, в Кондопожском районе инспекторы ДПС пресекли нарушение скоростного режима водителем автомобиля Chery.

Нарушитель, 37-летний житель Ставропольского края, привлечен к административной ответственности за повторное превышение скорости. За данное администраивное нарушение законом предусмотрен штраф от 2 до 2,5 тыс. рублей

Госавтоинспекция Карелии обращает внимание водителей, что в условиях перепада температур и периодических осадков в виде дождя/снега необходимо соблюдать предельную осторожность за рулем и выбирать безопасную скорость движения.

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