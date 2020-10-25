Гонщика из Ставропольского края оштрафовали в Карелии

В Кондопожском районе за превышение скорости оштрафовали водителя из Ставропольского края, сообщили в ГИБДД Карелии.

На 511 км федеральной автодороги Кола, в Кондопожском районе инспекторы ДПС пресекли нарушение скоростного режима водителем автомобиля Chery.

Нарушитель, 37-летний житель Ставропольского края, привлечен к административной ответственности за повторное превышение скорости. За данное администраивное нарушение законом предусмотрен штраф от 2 до 2,5 тыс. рублей

Госавтоинспекция Карелии обращает внимание водителей, что в условиях перепада температур и периодических осадков в виде дождя/снега необходимо соблюдать предельную осторожность за рулем и выбирать безопасную скорость движения.