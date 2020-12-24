Гонщику Сортланду, совершившему смертельное ДТП в Петрозаводске, гособвинение запросило 2 года и один месяц колонии-поселения

Приговор совершившему смертельное ДТП Кириллу Сортланду будет вынесен 29 декабря.

В четверг, 24 декабря, в Петрозаводском продолжилось рассмотрение скандального уголовного дела 29-летнего жителя карельской столицы Кирилла Сортланда.

Напомним, что 14 июня управлявший автомобилем BMW Сортланд на Комсомольском проспекте в Петрозаводске совершил столкновение с Daewoo Matiz. В результате водитель "малолитражки" 23-летний Владимир Вишневский получил травмы, несовместимые с жизнью, и на следующий день скончался в больнице. Как сообщил "Столице на Онего" старший помощник прокурора Петрозаводска Олег Беляев, автотехническая экспертиза установила, что тогда BMW под управлением Сортланда двигался со скоростью 176 км в час. И это при разрешенных в городе не более 60 км.

В предыдущем судебном процессе стало известно, что Сортланд принес три письменных извинения родным погибшего и выплатил им 400 тысяч рублей. Всего в рамках уголовного дела Сортланда родные погибшего просят взыскать с него более 20 млн рублей за причиненный им материальный, но, прежде всего, моральный вред.

Гособвинитель, старший помощник прокурора Александр Вешняков попросил суд приговорить полностью признавшего свою вину Сортланда к 2 годам и 1 месяцу колонии-поселения.

Родные погибшего Владимира Вишневского, присутствовавшие в судебном заседании, - его мать и два брата настаивали на строгом наказании виновного в смерти близкого им человека.

Что касается размера компенсации материального вреда, то эту сумму предстоит определить судь Петрозаводского городского суда Александру Меркову.

Последнее слово Кирилла Сортланда и вынесение ему приговора запланировано на 29 декабря.