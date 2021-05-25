Гонщику, совершившему смертельное ДТП на скорости 142 км в час в Петрозаводске, грозит 15 лет колонии

В Петрозаводске предстанет перед судом водитель, сбивший насмерть двух женщин на улице Шотмана и скрывшийся с места ДТП, сообщили в прокуратуре Карелии.

Прокуратура Петрозаводска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 46-летнего Артема Гашкова, совершившего смертельно ДТП.

Напомним, 19 сентября в 00.41 в Петрозаводске водитель, управляя автомобилем Volkswagen Touareg, двигаясь по улице Шотмана, при пересечении перекрестка с улицей Мелентьевой сбил двух женщин 1977 и 1979 годов рождения, которые переходили проезжую часть по пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора. От полученных травм женщины скончались на месте.

Водитель с места происшествия скрылся, но позже сам пришел в полицию с повинной.

Согласно материалам уголовного дела, мужчина управляя технически исправным автомобилем, в нарушение правил дорожного движения, вел свое транспортное средство по улицам города со скоростью не менее 142 км/ч.

Близкими родственниками погибших заявлены гражданские иски на общую сумму 2 млн рублей.

В ходе расследования уголовного дела, обвиняемый вину признал частично, сообщил, что готов возместить причиненный ущерб.

В настоящее время уголовное дело направлено в Петрозаводский городской суд для рассмотрения по существу.

Гонщику грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, момент страшного ДТП попал в объектив камер наружного наблюдения.