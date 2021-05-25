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Гонщику, совершившему смертельное ДТП на скорости 142 км в час в Петрозаводске, грозит 15 лет колонии

Новости. Происшествия
12:33, 26 Мая 2021
фото: © коллаж МВД Карелии

В Петрозаводске предстанет перед судом водитель, сбивший насмерть двух женщин на улице Шотмана и скрывшийся с места ДТП, сообщили в прокуратуре Карелии.

Прокуратура Петрозаводска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 46-летнего Артема Гашкова, совершившего смертельно ДТП.

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Напомним, 19 сентября в 00.41 в Петрозаводске водитель, управляя автомобилем Volkswagen Touareg, двигаясь по улице Шотмана, при пересечении перекрестка с улицей Мелентьевой сбил двух женщин 1977 и 1979 годов рождения, которые переходили проезжую часть по пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора. От полученных травм женщины скончались на месте.

Водитель с места происшествия скрылся, но позже сам пришел в полицию с повинной.

Согласно материалам уголовного дела, мужчина управляя технически исправным автомобилем, в нарушение правил дорожного движения, вел свое транспортное средство по улицам города со скоростью не менее 142 км/ч.

Близкими родственниками погибших заявлены гражданские иски на общую сумму 2 млн рублей.

В ходе расследования уголовного дела, обвиняемый вину признал частично, сообщил, что готов возместить причиненный ущерб.

В настоящее время уголовное дело направлено в Петрозаводский городской суд для рассмотрения по существу.

Гонщику грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, момент страшного ДТП попал в объектив камер наружного наблюдения.

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Комментарии

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Горожанин
2021-05-26 14:06:47
За 142 км/час по городу уже сажать надо. И сейчас таких много носится. Потенциальные убийцы. А уж что мотоциклисты творят на дороге....
Изя
2021-05-26 14:04:23
7 лет дадут . не более . затем выйдет по УДО . :)
АК
2021-05-26 13:45:01
Двоякое впечатление: с одной стороны мужик летел, как при поносе. С другой - тётки попёрлись посреди ночи в темноте на красный.
Уж за сорок всем, а мозгов ни у кого не оказалось.
Leopol'd
2021-05-26 13:11:23
А что полгода расследовали?! Есть факт, видео, виновник и жертвы. Суд через пару недель должен был состояться. Как только определились со статьями, обвинениями и оформили все бумаги...
Mike
2021-05-26 13:07:39
А Ефремов уже в Москве
врунофф
2021-05-26 12:51:30
Скучно без посадок и признательных показаний. Дмитриева когда отправят на зону наказание отбывать ? Пристроился ловкач на герцена.
Гость
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