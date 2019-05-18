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Новости. Общество
20:14, 18 Мая 2019
фото: REUTERS / Wolfgang Rattay

Google предсказал победителя Евровидения

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На основе поисковых запросов пользователей Google представил рейтинг вероятных победителей музыкального конкурса Евровидение-2019.

Согласно полученным данным, первым станет представитель Франции Билал Хассани. А Сергей Лазарев из России займёт третье место, сообщает "Лайф".

"Уже сегодня вы можете узнать, кто выиграет, по версии пользователей Google. Если бы баллы начислялись странам за то, насколько активно их участников ищут жители других стран, Россия получила бы третье место", — заявили в компании.

Между Хассани и Лазаревым, согласно поисковым запросам, окажется представитель Исландии. Также в пятёрке будут исполнители из Нидерландов и Белоруссии.

На шестой строке должен оказаться исполнитель из Кипра, на седьмой — из Швейцарии. Далее следуют исполнители из Италии, Сан-Марино и Сербии.

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Комментарии

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Елена Петровна
2019-05-18 20:31:17
Евровидение ,это что-то типа клоунады,в мире этот конкурс не особо известен,правда ,в этот год даже Мадонну пригласили ,как гостью,конечно, чтобы поднять "уровень" конкурса,заплатил ей какой-то чудак миллион долларов+ оплата всей её команды,она будет выступать сегодня,видимо, хотя её уровень тоже не высок,просто раскручена хорошо....
От России Лазарев,это не худший вариант,да и некого больше-то, певцам с хорошими голосами никогда не пробиться в наш безголосый шоу-бизнес,который давно является второсортным по мировым меркам,так что Евровидение как раз для нас.....
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