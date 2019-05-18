Google предсказал победителя Евровидения

На основе поисковых запросов пользователей Google представил рейтинг вероятных победителей музыкального конкурса Евровидение-2019.

Согласно полученным данным, первым станет представитель Франции Билал Хассани. А Сергей Лазарев из России займёт третье место, сообщает "Лайф".

"Уже сегодня вы можете узнать, кто выиграет, по версии пользователей Google. Если бы баллы начислялись странам за то, насколько активно их участников ищут жители других стран, Россия получила бы третье место", — заявили в компании.

Между Хассани и Лазаревым, согласно поисковым запросам, окажется представитель Исландии. Также в пятёрке будут исполнители из Нидерландов и Белоруссии.

На шестой строке должен оказаться исполнитель из Кипра, на седьмой — из Швейцарии. Далее следуют исполнители из Италии, Сан-Марино и Сербии.