Горе-грабителя отправили в колонию Карелии за нежелание работать

За злостное уклонение от обязательных работ осужденный житель Питкярантского района направлен в колонию, сообщили в прокуратуре Карелии.

Местный житель был осужден грабеж и приговорен к 300 часам обязательных работ.

За полгода с момента начала отбытия наказания, отработав только 154 часа, осужденный более 10 раз не являлся на работы без уважительной причины. Также мужчина пять раз привлекался к административной ответственности за нарушения, связанные с распитием алкоголя.

Теперь по решению суда горе-грабителю предстоит отбывать лишение свободы в колонии-поселении.

Ранее петрозаводчанин прикинулся психически больным, чтобы уйти от ответственности.