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Горе-грабителя отправили в колонию Карелии за нежелание работать

Новости. Криминал
12:21, 11 Февраля 2020
фото: © Столица на Онего
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За злостное уклонение от обязательных работ осужденный житель Питкярантского района направлен в колонию, сообщили в прокуратуре Карелии.

Местный житель был осужден грабеж и приговорен к 300 часам обязательных работ.

За полгода с момента начала отбытия наказания, отработав только 154 часа, осужденный более 10 раз не являлся на работы без уважительной причины.  Также мужчина пять раз привлекался к административной ответственности за нарушения, связанные с распитием алкоголя.

Теперь по решению суда горе-грабителю предстоит отбывать лишение свободы в колонии-поселении.

Ранее петрозаводчанин прикинулся психически больным, чтобы уйти от ответственности.

 

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
новый
2020-02-11 13:59:03
Что значит горе-грабителя ? Грабеж это тяжкое преступление и ирония здесь неуместна.
Гость
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