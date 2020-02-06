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Петрозаводчанин прикинулся психически больным, чтобы уйти от ответственности

Новости. Криминал
11:16, 07 Февраля 2020
фото: © Михаил Метцель/ТАСС, архив
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Опасного рецидивиста отправили в колонию за грабежи, сообщили в прокуратуре Карелии.

В феврале 2019 года возле входа в магазин мужчина подбежал и выхватил у потерпевшей сумку, в которой находился кошелек с деньгами, а на следующий день в подъезде жилого дома напал на 83-летнюю женщину. Злоумышленник вырвал из рук пенсионерки сумку и попытался снять золотое кольцо с пальца, но потерпевшая оказала активное сопротивление. Грабитель скрылся с места преступления с похищенной сумкой, в которой оказалось всего 250 рублей.

В судебном заседании мужчина с целью избежать наказани рассказал, что на совершение преступлений его толкнули голоса в голове.

Экспертиза показала, что подсудимый психическим расстройством не страдает, но страдает алкоголизмом. 

Суд приговорил опасного рецидивиста к 5 годам 5 месяцам лишения в исправительной колонии особого режима.

Приговор не вступил в законную силу.

Ранее пьяный грабитель ворвался в квартиру петрозаводчанки и избил ее сожителя.

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