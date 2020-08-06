Горе-предпринимательница из Петрозаводска попалась на даче взятке полицейскому

Жительница Петрозаводска предстанет перед судом за дачу взятки сотруднику полиции, сообщили в прокуратуре Карелии.
По версии следствия, петрозаводчанка, желая избежать ответственности за нелегальный бизнес, пыталась подкупить полицейского.
Находясь в участке она передала оперативнику 10 тысяч рублей, чтобы тот не составлял в отношении нее административные материалы.
Но добросовестный полицейский доложил о взятке руководству.
Уголовное дело направлено в суд.
Ранее попавшийся пьяным за рулем петербуржец получил "условку" за дачу взятки инспектору в Карелии.
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