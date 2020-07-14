Попавшийся пьяным за рулем питебуржец получил "условку" за дачу взятки инспектору в Карелии

В Кемском районе мужчина осужден за дачу взятки и управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, сообщает прокуратура Карелии.

В ходе судебного следствия установлено, что 1 января 2020 года житель Санкт-Петербурга управлял автомобилем подшофе. При этом ранее, в 2018 году, он был привлечен к административной ответственности за невыполнение требования работника полиции пройти освидетельствование на состояние опьянения при управлении автомобилем.

Пойманным пьяным в Карелии водитель предложил начальнику отделения ГИБДД ОМВД России по Кемскому району взятку в размере 30 000 рублей, за что был задержан на месте совершения преступления.

По результатам рассмотрения уголовного дела Кемским городским судом вынесен обвинительный приговор. Подсудимый приговорен к лишению свободы на срок 4 года 1 месяц с лишением права управления транспортным средством на срок 2 года 6 месяцев.

Наказание в виде лишения свободы суд определил отбывать условно с испытательным сроком 4 года.

Приговор суда в законную силу не вступил.