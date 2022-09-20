Горячая линия по вопросам частичной мобилизации заработала в Карелии

Кроме того, необходимая информация будет также опубликована на сайте.

Как сообщили в управлении пресс-службы Главы Карелии, в республике заработала горячая линия по вопросам частичной мобилизации.

Информацию по интересующим вопросам можно узнать, позвонив по единому номеру «122» и затем набрав в голосовом меню цифру «1» для соединения с оператором.

Помимо этого, по словам Зампредседателя правительства России по вопросам цифровой экономики и инновациям, связи, СМИ, получить информацию можно через официальный ресурс правительства «Объясняем.рф». Как уточнил чиновник, власти собирают там самые часто задаваемые вопросы и отвечают на них вместе с Министерством обороны.