Горячая линия по вопросам выплаты и доставки пенсий состоится 21 ноября

Завтра можно получить расширенную консультацию по пенсионным вопросам.

Во вторник, 21 ноября, еженедельная горячая линия в Отделении СФР по Республике Карелия будет посвящена вопросам выплаты и доставки пенсий.

Если вы хотите получить консультацию по способам доставки пенсии, срокам зачисления средств, типам счетов, на которые может перечисляться выплата, а также по другим вопросам в рамках указанной темы, звоните по телефону (8-8142)79-59-14 с 11.00 до 13.00.