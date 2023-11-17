Горячая линия по вопросам ЖКХ пройдет в Карелии

Специалисты по телефонам обсудят вопросы ЖКХ с жителями республики.

Горячая линия по вопросам ЖКХ пройдет в четверг, 23 ноября, в Карелии. Об этом сообщили в Министерстве строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики республики.

Акция пройдет в рамках недели по вопросам ЖКХ. Сотрудники министерства будут принимать звонки от граждан 23 ноября с 16.00 до 17.00.

По вопросам жилищно-коммунального хозяйства необходимо будет звонить по телефону: 8 (8142) 78-51-57.