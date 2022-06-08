Горячая вода в большинстве домов Петрозаводска не появится раньше ночи

Подключение горячего водоснабжения в домах Петрозаводска, которые зависят от работы ТЭЦ, затянется до ночи.

Об этом «Столице на Онего» сообщили в АО «ПКС».

Котельные, принадлежащие АО «ПКС-Теловые сети» в микрорайонах Соломенное, Пески, Птицефабрика и на ул. Ломоносова, работают в нормативном режиме, но в большинстве районов города, зависящих от ТЭЦ, этого не произошло.

Работы по подключению там будут проводить ночью, пояснили в «ПКС».

Ранее компания «ТГК-1» сообщила, что ТЭЦ возобновила подачу теплоносителя потребителям, а полное восстановление подачи горячей воды зависит от работы коммунальных служб и управляющих компаний.