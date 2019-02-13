"Горячий" кадр: Евгений Петросян целуется с Еленой Воробей

Юмористка Елена Воробей сделала резонансное заявление, пообещав стать женой 73-летнего сатирика Евгения Петросяна.

Свое обещание она подкрепила совместным фото. Юморист не остался в долгу и опубликовал "снимки погорячее", пишет Cosmopolitan.

В посте Елены коллеги просто стоят в обнимку в петербургском Театре эстрады имени Райкина. На фотографии, показанной сатириком, Евгений Ваганович нежно обнимает женщину за за плечо, а она смотрит на него, крепко прижимаясь.



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Следующий выложенный снимок превзошел все ожидания подписчиков: коллеги нежно целуются в губы.

"Сегодня в топе этот снимок. Моя серия, правда, погорячее. Я не знаю почему, но люди обсуждают наши объятия. Видно, других тем нет. Большое спасибо за внимание! Все свободны!", – подписал фотографию артист.

Сама Воробей тоже пошутила над встречей:

"Ой, уведу я Евгения Вагановича, ой, держите меня семеро, хороший человек, все время на позитиве, спортом занимается, увлечен работой… Чтобы имя мое не раздражало и не напоминало бывшую, попрошу называть себя кратко "Е-2".