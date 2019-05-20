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Новости. Общество
11:33, 20 Мая 2019
фото: © Александр Алпаткин/ТАСС

Горячую воду в домах Петрозаводска отключат на 14 дней

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Стал известен график летнего отключения горячей воды в Петрозаводске, сообщили в администрации города.

В этом году плановое отключение горячего водоснабжения в большинстве районов Петрозаводска запланировано со второй половины июня, однако на Ключевой оно начнется уже 28 мая и продлится до 11 июня.

С 18 июня по 2 июля горячее водоснабжение приостановят в микрорайонах Соломенное, Пески, Птицефабрика.

С 19 июня по 3 июля горячая вода не будет поступать в дома Центра, Привокзального района, Октябрьского и Первомайского проспектов, Сулажгоры, Голиковки, Зареки, Кукковки, Древлянки, Перевалки, Рыбки, Пятого поселка, в район Радиозавода.

График проведения испытаний тепловых сетей и останова источников тепловой энергии в 2019 году

п.п.

Источник тепла

Нормативные

сроки проведения испытаний

Остановка тепловых сетей

Испытания тепловых сетей

1.

ПТЭЦ ФК ПАО «ТГК-1»

 

 

 

1.1

Тепловые сети ПТЭЦ

ежегодно

с 10:00 19.06.2019 по 10:00 03.07.2019

(включительно)

19.06.2019-02.07.2019

(включительно)

1.2

Тепловые сети АО «ПКС-Тепловые сети»

(Центр; Привокзальный район;

Сулажгора; Октябрьский пр.;

Первомайский пр.; Голиковка; Зарека;

Кукковка; Древлянка; р-н Радиозавода;

Перевалка; Рыбка; 5-ый Поселок)

ежегодно

с 10:00 19.06.2019 по 10:00 03.07.2019

(включительно)

19.06.2019-02.07.2019

(включительно)

2.

АО «СЛАВМО»

 

 

 

 

Ключевая (1, 2, 3, 4 м/р по ул. Кемской)

ежегодно

с 10:00 28.05.2019

по 10:00 11.06.2019

(включительно)

29.05.2019-10.06.2019

(включительно)

З.

АО «ПКС-Тепловые сети»

 

 

 

3.1

Котельная по ул. Соломенская. 46

(Соломенное)

ежегодно

с 10:00 18.06.2019 по 10:00 02.07.2019

(включительно)

19.06.2019-01.07.2019

(включительно)

3.2

Котельная по ул. Птицефабрика

(Птицефабрика)

ежегодно

с 10:00 18.06.2019 по 10:00 02.07.2019

(включительно)

19.06.2019-01.072019

(включительно)

3.3

Котельная Соломенское шоссе, 9в

(Пески)

ежегодно

с 10:00 18.06.2019 по 10:00 02.07.2019

(включительно)

19.06.2019-01.072019

(включительно)
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