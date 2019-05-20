Горячую воду в домах Петрозаводска отключат на 14 дней

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Стал известен график летнего отключения горячей воды в Петрозаводске, сообщили в администрации города.
В этом году плановое отключение горячего водоснабжения в большинстве районов Петрозаводска запланировано со второй половины июня, однако на Ключевой оно начнется уже 28 мая и продлится до 11 июня.
С 18 июня по 2 июля горячее водоснабжение приостановят в микрорайонах Соломенное, Пески, Птицефабрика.
С 19 июня по 3 июля горячая вода не будет поступать в дома Центра, Привокзального района, Октябрьского и Первомайского проспектов, Сулажгоры, Голиковки, Зареки, Кукковки, Древлянки, Перевалки, Рыбки, Пятого поселка, в район Радиозавода.
График проведения испытаний тепловых сетей и останова источников тепловой энергии в 2019 году
|
п.п.
|
Источник тепла
|
Нормативные
сроки проведения испытаний
|
Остановка тепловых сетей
|
Испытания тепловых сетей
|
1.
|
ПТЭЦ ФК ПАО «ТГК-1»
|
|
|
|
1.1
|
Тепловые сети ПТЭЦ
|
ежегодно
|
с 10:00 19.06.2019 по 10:00 03.07.2019
(включительно)
|
19.06.2019-02.07.2019
(включительно)
|
1.2
|
Тепловые сети АО «ПКС-Тепловые сети»
(Центр; Привокзальный район;
Сулажгора; Октябрьский пр.;
Первомайский пр.; Голиковка; Зарека;
Кукковка; Древлянка; р-н Радиозавода;
Перевалка; Рыбка; 5-ый Поселок)
|
ежегодно
|
с 10:00 19.06.2019 по 10:00 03.07.2019
(включительно)
|
19.06.2019-02.07.2019
(включительно)
|
2.
|
АО «СЛАВМО»
|
|
|
|
|
Ключевая (1, 2, 3, 4 м/р по ул. Кемской)
|
ежегодно
|
с 10:00 28.05.2019
по 10:00 11.06.2019
(включительно)
|
29.05.2019-10.06.2019
(включительно)
|
З.
|
АО «ПКС-Тепловые сети»
|
|
|
|
3.1
|
Котельная по ул. Соломенская. 46
(Соломенное)
|
ежегодно
|
с 10:00 18.06.2019 по 10:00 02.07.2019
(включительно)
|
19.06.2019-01.07.2019
(включительно)
|
3.2
|
Котельная по ул. Птицефабрика
(Птицефабрика)
|
ежегодно
|
с 10:00 18.06.2019 по 10:00 02.07.2019
(включительно)
|
19.06.2019-01.072019
(включительно)
|
3.3
|
Котельная Соломенское шоссе, 9в
(Пески)
|
ежегодно
|
с 10:00 18.06.2019 по 10:00 02.07.2019
(включительно)
|
19.06.2019-01.072019
(включительно)
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