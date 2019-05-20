Горячую воду в домах Петрозаводска отключат на 14 дней

Стал известен график летнего отключения горячей воды в Петрозаводске, сообщили в администрации города.

В этом году плановое отключение горячего водоснабжения в большинстве районов Петрозаводска запланировано со второй половины июня, однако на Ключевой оно начнется уже 28 мая и продлится до 11 июня.

С 18 июня по 2 июля горячее водоснабжение приостановят в микрорайонах Соломенное, Пески, Птицефабрика.

С 19 июня по 3 июля горячая вода не будет поступать в дома Центра, Привокзального района, Октябрьского и Первомайского проспектов, Сулажгоры, Голиковки, Зареки, Кукковки, Древлянки, Перевалки, Рыбки, Пятого поселка, в район Радиозавода.

График проведения испытаний тепловых сетей и останова источников тепловой энергии в 2019 году

п.п. Источник тепла Нормативные сроки проведения испытаний Остановка тепловых сетей Испытания тепловых сетей 1. ПТЭЦ ФК ПАО «ТГК-1» 1.1 Тепловые сети ПТЭЦ ежегодно с 10:00 19.06.2019 по 10:00 03.07.2019 (включительно) 19.06.2019-02.07.2019 (включительно) 1.2 Тепловые сети АО «ПКС-Тепловые сети» (Центр; Привокзальный район; Сулажгора; Октябрьский пр.; Первомайский пр.; Голиковка; Зарека; Кукковка; Древлянка; р-н Радиозавода; Перевалка; Рыбка; 5-ый Поселок) ежегодно с 10:00 19.06.2019 по 10:00 03.07.2019 (включительно) 19.06.2019-02.07.2019 (включительно) 2. АО «СЛАВМО» Ключевая (1, 2, 3, 4 м/р по ул. Кемской) ежегодно с 10:00 28.05.2019 по 10:00 11.06.2019 (включительно) 29.05.2019-10.06.2019 (включительно) З. АО «ПКС-Тепловые сети» 3.1 Котельная по ул. Соломенская. 46 (Соломенное) ежегодно с 10:00 18.06.2019 по 10:00 02.07.2019 (включительно) 19.06.2019-01.07.2019 (включительно) 3.2 Котельная по ул. Птицефабрика (Птицефабрика) ежегодно с 10:00 18.06.2019 по 10:00 02.07.2019 (включительно) 19.06.2019-01.072019 (включительно) 3.3 Котельная Соломенское шоссе, 9в (Пески) ежегодно с 10:00 18.06.2019 по 10:00 02.07.2019 (включительно) 19.06.2019-01.072019 (включительно)