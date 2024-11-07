Горящий в деревянном жилом доме чердак поднял по тревоге пожарных на севере Карелии

Беломорские огнеборцы тушили пожар в поселке Сосновец.

О происшествии сообщили в отряде противопожарной службы Беломорского округа.

Пожар произошёл в четверг, 7 ноября, в 21.20 на ул. Молодёжная в поселке Сосновец.

Как уточнили нашему изданию, там загорелось потолочное перекрытие в одноэтажном деревянном двухквартирном жилом доме площадью 90 кв.м. с печным отоплением.

Пожарные, обнаружив очаг возгорания на чердаке, локализовали его на площади 1 кв.м. и ликвидировали угрозу деревянному дому.

Причина пожара и виновные устанавливаются.