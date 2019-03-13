Горно-добывающее предприятие в Карелии оштрафовали за эксплуатацию опасного объекта

Прокуратура Карелии возбудила дело в отношении директора компании.

Установлено, что общество с ограниченной ответственностью в соответствии с договором аренды лесного участка занимало лесной участок площадью 6,5 га. Участок был передан предприятию в целях использования для разработки месторождения габбро-диабазов в соответствии с лицензией на пользование недрами со сроком действия до 31.12.2035.

Карьер отнесен к опасному производственному объекту III класса опасности.

Проверка показала, что в нарушение требований закона и условий пользования недрами общество приостановило свою деятельность без консервации опасного производственного объекта на срок более 6 месяцев, а также не выполнило обязательства по приведению горной выработки в состояние, обеспечивающее безопасность населения и окружающей среды путем разработки проекта ликвидации или консервации опасных производственных объектов, проведения ликвидационных или консервационных работ и подписания акта о ликвидации или консервации органом, предоставившим лицензию на пользование недрами, и органом государственного горного надзора.

Руководителю назначили административный штраф в размере 20 тысяч рублей.

Постановление не вступило в законную силу.