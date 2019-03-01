Горнодобывающие предприятия Карелии фиксируют ухудшение экономической ситуации

Индекс предпринимательской уверенности в горнодобывающей отрасли Карелии снижается три месяца подряд и с начала года закрепился в отрицательной зоне.

Об этом говорят результаты опроса руководителей предприятий, проведенного Карелиястатом.

Индекс, рассчитанный как баланс положительных и отрицательных оценок ситуации в отрасли, в ноябре составил 6,7%. То есть количество "оптимистов" превышало число "пессимистов".

В ближайшие месяцы 30% опрошенных руководителей ожидает уменьшения спроса на продукцию, 20% прогнозирует сокращение выпуска продукции.

Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".