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Новости. Экономика
09:55, 01 Марта 2019
фото: © ИТАР-ТАСС/Лев Федосеев

Горнодобывающие предприятия Карелии фиксируют ухудшение экономической ситуации

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Индекс предпринимательской уверенности в горнодобывающей отрасли Карелии снижается три месяца подряд и с начала года закрепился в отрицательной зоне.

Об этом говорят результаты опроса руководителей предприятий, проведенного Карелиястатом.

Индекс, рассчитанный как баланс положительных и отрицательных оценок ситуации в отрасли, в ноябре составил 6,7%. То есть количество "оптимистов" превышало число "пессимистов".

В ближайшие месяцы 30% опрошенных руководителей ожидает уменьшения спроса на продукцию, 20% прогнозирует сокращение выпуска продукции.

Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии". 

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Комментарии

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Изя
2019-03-01 10:59:52
ДААААААА, уж только вчера у Калелистата был рост промышленности и тут такая ...опа случилась с горной промышленностью .
Karamba
2019-03-01 10:36:07
Всё объяснимо. Ритуальные камни и щебень сезонный товар.
zanoza
2019-03-01 10:26:34
Да все предприятия Карелии ели дышат, давайте смотреть правде в глаза. А то получается , что в горнодобывающих предприятиях ухудшение экономической ситуации ,а в остальных сферах всё супер!
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