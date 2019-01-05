Горный парк "Рускеала" получит миллион рублей от правительства России за достижения в области туризма

Правительство России присудило премии за достижения в области туризма десяти коллективам со всей страны, в том числе – горному парку "Рускеала" из Карелии.

Как сообщает ТАСС, десять авторских коллективов получили премии правительства России за развитие туризма в 2018 году. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина.

"Подписанным распоряжением присуждаются премии за достижения в области туризма 10 авторским коллективам", - говорится в пояснительной записке к документу. Лауреаты получат по 1 млн рублей.

Так, премии присудили авторским коллективам культурно-туристского кластера "Тобольск - духовная сила России" в Тюменской области, центра туризма "Абрау-Дюрсо" в Краснодарском крае, туристского многофункционального комплекса "Гринн" в Орловской области, кластера "Имеретинский" в Сочи, санаторно-курортного комплекса "Мрия" в Республике Крым, туристической деревни "Мандроги" в Ленинградской области, отеля загородного и событийного отдыха "Конаково Ривер Клаб" в Тверской области, проекта по развитию внутреннего и въездного туризма "Горный парк "Рускеала" в Республике Карелия, круглогодичного горнолыжного комплекса "Холдоми" в Хабаровском крае, ландшафтно-исторического парка "Изумрудная долина" в Приморском крае.

Отмечается, что всего на рассмотрение межведомственного совета по присуждению премий в области туризма было представлено 27 проектов. "При отборе проектов учитывались их социальная и экономическая значимость, вклад в развитие туристской индустрии России", - уточнили в правительстве.