Горный парк в Карелии работает на пределе возможностей

В горном парке "Рускеала" признались, что не могут предоставить некоторые услуги всем гостям в моменты пиковой нагрузки.

В официальном паблике парка в "ВКонтакте" опубликовали обращение к туристам, которых просят учитывать ограничения по некоторым услугам.

"Отрадно, что многие жители нашей необъятной страны этим летом выбирают для путешествий Карелию! Объекты туристического показа республики, в том числе и Горный парк, работают на пределе возможностей.⠀

Забота о технике безопасности определяет различную пропускную способность наших маршрутов. Предоставить некоторые услуги всем гостям парка в моменты пиковой нагрузки невозможно. При этом, мы не ограничиваем количество входных билетов и рады всем!

К сожалению, количество билетов на подземную экскурсию и водные прогулки ограничено", - пишут в паблике.

Ранее глава Карелии оценил фестиваль Ruskeala Symphony, который прошел в горном парке в минувшие выходные.