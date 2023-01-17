Город бумажников в Карелии простился с погибшим в зоне СВО земляком

В Кондопоге прошла траурная церемония прощания с земляком, погибшим в ходе специальной военной операции.

В минувшую среду, 22 февраля, в сквере воинской славы в Кондопоге родные и близкие, друзья и коллеги, земляки собрались, чтобы почтить память о погибшем сержанте Юрии Эйхорсте, командире отделения десантно-штурмового батальона. Об этом сообщается в официальном паблике администрации Кондопожского района.

«Слова соболезнования и скорби выразили: заместитель министра имущественных и муниципальных отношений РК Дмитрий Кипрушев, помощник депутата Законодательного собрания РК Алексей Богданов, Глава Кондопожского муниципального района Татьяна Иванихина, Глава Администрации Кондопожского муниципального района Дмитрий Зацепин, начальник отделения военного комиссариата РК Андрей Кокк. В память о герое была объявлена минута молчания», - говорится в сообщении.