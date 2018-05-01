Город горняков в Карелии Первомай начнет праздновать в церкви

В Карелии в Костомукше празднование Первомая начнется с молебна на доброе дело.

Сегодня, 1 мая, Костомукша отмечает сразу два праздника - День города и Первомай. Праздничные мероприятия начнутся в 10.30 в Кафедральном Покровском соборе с молебна на доброе дело.

Также в программе праздника: парад техники, дымовое представление, музыкально-поэтический марафон, байк-шоу, производственная гимнастика и еще много интересных и занимательных мероприятий, которые завершатся без салюта.

Узнать, будет ли в городе горняков первомайская демонстрация, и посмотреть полную программу праздника можно на официальном сайте Костомукши.