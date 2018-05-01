Город горняков в Карелии Первомай начнет праздновать в церкви

По теме
Загрузка...
В Карелии в Костомукше празднование Первомая начнется с молебна на доброе дело.
Сегодня, 1 мая, Костомукша отмечает сразу два праздника - День города и Первомай. Праздничные мероприятия начнутся в 10.30 в Кафедральном Покровском соборе с молебна на доброе дело.
Также в программе праздника: парад техники, дымовое представление, музыкально-поэтический марафон, байк-шоу, производственная гимнастика и еще много интересных и занимательных мероприятий, которые завершатся без салюта.
Узнать, будет ли в городе горняков первомайская демонстрация, и посмотреть полную программу праздника можно на официальном сайте Костомукши.
По теме
Выбор читателей
24.04.2018, 09:18
26.04.2018, 14:37
24.04.2018, 13:27
27.04.2018, 11:33
24.04.2018, 13:53
Аналитика
28.04.2018 11:44
Обществоведение
Специалисты Офтальмологического центра Карелии выедут в районы для оказания консультативной помощи жителям отдаленных уголков республики.
27.04.2018 12:54
26.04.2018 11:23
24.04.2018 13:27
Чтиво
28.04.2018 12:52
Частная жизнь
Продюсер Максим Мазуровский неожиданно для всех запел сам – создал группу, сочинил и записал несколько песен и теперь ездит по стране и выступает "на разогреве" у известных музыкантов.
27.04.2018 11:12
27.04.2018 10:22
25.04.2018 09:55
Медиа
26.04.2018 16:44
Опрос
Поддерживаете ли вы введение платных парковок в Петрозаводске?
Комментарии