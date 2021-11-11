890x80
Реклама

Город на юге Карелии вошел в топ популярных направлений для бюджетного отдыха в декабре

Новости. Общество
17:20, 11 Ноября 2021
фото: © Дмитрий Беленихин

Новости партнеров

Олонец занял третье место по дороговизне в десятке популярных направлений для бюджетного отдыха.

Российский сайт бронирования жилья для отдыха Tvil.ru выявил, где можно недорого отдохнуть в декабре в России.

Карельский Олонец вошел в десятку популярнейших направлений для бюджетного отдыха в декабре. Помимо него, топ-10 составили Кисловодск, Евпатория, Истра, Казань, Осташков, Банное, Москва, Сочи и Шерегеш.

Аналитики Tvil.ru отмечают, что средняя суточная стоимость отдыха в первом месяце зимы 2021 года снизилась по сравнению с декабрем прошлого года на 30%.

По статистике, туристы бронируют отдых в декабре от 2 до 7 ночей и тратят на проживание от 1,1 до 11,5 тысяч рублей в сутки. Дешевле всего отдохнуть в декабре в Евпатории, дороже ― в Шерегеше. По дороговизне отдыха Олонец стоит на третьей строчке, уступая только Шерегешу и Осташкову.

Данные предоставлены на основании бронирований жилья туристами с 1 по 31 декабря 2021.

Ранее Олонец вошел в десятку пропулярнейших направлений для декабрьского отдыха.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
карел
2021-11-11 17:33:05
Короновируса в Олонце явно нет , минздав РэКа подтведит .
oтo
2021-11-11 18:27:47
карел, вот именно.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
04.11.2021, 12:42
В Карелии работников старше 45 лет переводят на дистант
04.11.2021, 16:21
В Петрозаводске от магазина на набережной остались одни руины (ФОТОФАКТ)
09.11.2021, 17:11
Водители массово увольняются из троллейбусного управления Петрозаводска
09.11.2021, 09:05
Угроза сноса нависла над кинотеатром «Калевала» в Петрозаводске
05.11.2021, 11:22
В Карелии появились переболевшие ковидом, которые больше никогда не смогут дышать самостоятельно
04.11.2021, 15:01
Массовая авария произошла в праздничный день на оживленном перекрестке Петрозаводска (ВИДЕО)

Аналитика

10.11.2021 15:40
Капитал
ŠKODA KAROQ стрелой промчался по Карелии
Журналист «Столицы на Онего» провел тест-драйв чешского городского кроссовера ŠKODA KAROQ.
Клиники на Чайкиной: выявить коронавирус за 15 минут
10.11.2021 12:00
Во внеплановом порядке 3
10.11.2021 11:56
«Трудности перевода» 3
09.11.2021 14:33
«Что-то красивое» и «что-то промышленное»: чего ждать от нового Генплана Петрозаводска 17
02.11.2021 12:37
Вся аналитика

Чтиво

08.11.2021 12:20
Личное мнение
«Странно, что ещё остаются люди, которые не хотят прививаться» 14
Министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков об антиваксерах и избыточной смертности от коронавируса.
Дата из Смутного времени 7
03.11.2021 16:24
Были лучшие, а стали худшие? 3
28.10.2021 10:55
архив чтиво

Медиа

Соревнования по гимнастике «Узоры Карелии-2021»
25.10.2021 13:08
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»