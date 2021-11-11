Город на юге Карелии вошел в топ популярных направлений для бюджетного отдыха в декабре

Олонец занял третье место по дороговизне в десятке популярных направлений для бюджетного отдыха.

Российский сайт бронирования жилья для отдыха Tvil.ru выявил, где можно недорого отдохнуть в декабре в России.

Карельский Олонец вошел в десятку популярнейших направлений для бюджетного отдыха в декабре. Помимо него, топ-10 составили Кисловодск, Евпатория, Истра, Казань, Осташков, Банное, Москва, Сочи и Шерегеш.

Аналитики Tvil.ru отмечают, что средняя суточная стоимость отдыха в первом месяце зимы 2021 года снизилась по сравнению с декабрем прошлого года на 30%.

По статистике, туристы бронируют отдых в декабре от 2 до 7 ночей и тратят на проживание от 1,1 до 11,5 тысяч рублей в сутки. Дешевле всего отдохнуть в декабре в Евпатории, дороже ― в Шерегеше. По дороговизне отдыха Олонец стоит на третьей строчке, уступая только Шерегешу и Осташкову.

Данные предоставлены на основании бронирований жилья туристами с 1 по 31 декабря 2021.

Ранее Олонец вошел в десятку пропулярнейших направлений для декабрьского отдыха.