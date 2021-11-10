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Туристы выбирают для отдыха в декабре родину морозца Паккайне в Карелии

Новости. Общество
09:21, 10 Ноября 2021
фото: © Сергей Прокопьев / ВК

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Олонец вошел в топ-10 популярных направления для отдыха в декабре.

Аналитики сайта Tvil.ru отмечают, что интерес россиян к отдыху в декабре вырос в два раза по относительно 2020 года. В этом году больше всего туристов в декабре приедет в Санкт-Петербург (+110%) и Олонец (+200%). Новым, альтернативным направлением для поездок в декабре стал Калининград: за последние два года туристы не ездили в конце года в этот регион, сообщает пресс-служба сервиса бронирования жилья Tvil.ru.

В топ-10 городов для отдыха в декабре вошли также Ялта (+63%), Москва (+600%), Казань (+25%), Осташков (+50%). При этом туристы теряют интерес к декабрьскому отдыху в Красной Поляне и Кисловодске ― относительно 2020 года спрос упал на 33%.

По статистике Tvil.ru, туристы бронируют отдых в декабре от 3 до 8 ночей и тратят на проживание от 1,9 до 8 тысяч рублей в сутки. Дешевле всего отдохнуть в декабре в Кисловодске, дороже ― в Красной Поляне. В Олонце отдых обойдется в среднем в 5990 рублей в стуки.

Ранее сообщалось, Лахденпохья, несмотря на высокую цену, вошла в число популярнейших направлений в России для зимнего отдыха с детьми.

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