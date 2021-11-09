Туристы с детьми готовятся поехать зимой в Карелию

Лахденпохья, несмотря на высокую цену, вошла в число популярнейших направлений в России для зимнего отдыха с детьми.

Российский сайт бронирования жилья для отдыха Tvil.ru выяснил, куда можно поехать с детьми отдыхать зимой.

В десятку популярных городов для зимних поездок с детьми, помимо Лахденпохьи, вошли Ялта, Сочи, Санкт-Петербург, Москва, Великий Устюг, Пятигорск, Шерегеш, Калининград и Осташков.

По статистике Tvil.ru, туристы с детьми бронируют жильё для отдыха зимой от 3 до 6 ночей и тратят на проживание от 2,4 до 11,6 тысячи рублей в сутки. Дешевле всего отдохнуть семьёй в зимние выходные в Калининграде, дороже — в Осташкове.

Лахденпохья в этом списке стоит на втором месте — цена отдыха за сутки там составит 10 357 рублей. Чаще всего туристы с детьми планируют останавливаться в карельском городе более чем на 3 ночи.

Данные предоставлены на основании бронирований жилья туристами с детьми с 1 декабря 2021 по 28 февраля 2022.