Реклама

Туристы с детьми готовятся поехать зимой в Карелию

Новости. Общество
09:17, 09 Ноября 2021
фото: © Николай Смирнов / «Столица на Онего»

Новости партнеров

Лахденпохья, несмотря на высокую цену, вошла в число популярнейших направлений в России для зимнего отдыха с детьми.

Российский сайт бронирования жилья для отдыха Tvil.ru выяснил, куда можно поехать с детьми отдыхать зимой.

В десятку популярных городов для зимних поездок с детьми, помимо Лахденпохьи, вошли Ялта, Сочи, Санкт-Петербург, Москва, Великий Устюг, Пятигорск, Шерегеш, Калининград и Осташков.

По статистике Tvil.ru, туристы с детьми бронируют жильё для отдыха зимой от 3 до 6 ночей и тратят на проживание от 2,4 до 11,6 тысячи рублей в сутки. Дешевле всего отдохнуть семьёй в зимние выходные в Калининграде, дороже — в Осташкове.

Лахденпохья в этом списке стоит на втором месте — цена отдыха за сутки там составит 10 357 рублей. Чаще всего туристы с детьми планируют останавливаться в карельском городе более чем на 3 ночи.

Данные предоставлены на основании бронирований жилья туристами с детьми с 1 декабря 2021 по 28 февраля 2022.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
04.11.2021, 12:42
В Карелии работников старше 45 лет переводят на дистант
04.11.2021, 16:21
В Петрозаводске от магазина на набережной остались одни руины (ФОТОФАКТ)
02.11.2021, 09:58
Власти Карелии передали инвестору землю под строительство гостиницы на площади Кирова в Петрозаводске
02.11.2021, 12:37
«Что-то красивое» и «что-то промышленное»: чего ждать от нового Генплана Петрозаводска
05.11.2021, 11:22
В Карелии появились переболевшие ковидом, которые больше никогда не смогут дышать самостоятельно
04.11.2021, 15:01
Массовая авария произошла в праздничный день на оживленном перекрестке Петрозаводска (ВИДЕО)

Аналитика

02.11.2021 12:37
Обществоведение
«Что-то красивое» и «что-то промышленное»: чего ждать от нового Генплана Петрозаводска 16
Изменения в Генеральном плане Петрозаводска предусматривают выделение множества участков для жилищной, общественно-деловой и промышленной застройки, вписанных в единую концепцию комплексного развития города.
Проценты в рост: власти подсчитают бедность и духовность населения 6
01.11.2021 14:49
За десять лет из Карелии уехал целый город 12
01.11.2021 14:22
Надежда Дрейзис: «Мне нечего бояться» 18
01.11.2021 13:55
Охлопков: Останови COVID-19 - вакцинируйся 6
01.11.2021 10:26
Вся аналитика

Чтиво

08.11.2021 12:20
Личное мнение
«Странно, что ещё остаются люди, которые не хотят прививаться» 6
Министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков об антиваксерах и избыточной смертности от коронавируса.
Дата из Смутного времени 6
03.11.2021 16:24
Были лучшие, а стали худшие? 3
28.10.2021 10:55
архив чтиво

Медиа

Соревнования по гимнастике «Узоры Карелии-2021»
25.10.2021 13:08
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»