«Город скорбит вместе с вами», — житель Петрозаводска погиб на СВО

Погиб уроженец Карелии Сергей Анатольевич Носов.
О гибели нашего земляка сообщила Инна Колыхматова.
Погиб боец мотострелкового отделения Сергей Анатольевич Носов.
«Наш земляк, житель Петрозаводска, погиб в ходе специальной военной операци», — рассказала врио мэра карельской столицы.
«Глубокие соболезнования родным, близким, друзьям и боевым товарищам Сергея Анатольевича. Город скорбит вместе с вами», — добавила Инна Колыхматова.
«Вечная память герою!» — написала она в сети.
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