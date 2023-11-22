«Город скорбит вместе с вами», — житель Петрозаводска погиб на СВО

Погиб уроженец Карелии Сергей Анатольевич Носов.

О гибели нашего земляка сообщила Инна Колыхматова.

Погиб боец мотострелкового отделения Сергей Анатольевич Носов.



«Наш земляк, житель Петрозаводска, погиб в ходе специальной военной операци», — рассказала врио мэра карельской столицы.



«Глубокие соболезнования родным, близким, друзьям и боевым товарищам Сергея Анатольевича. Город скорбит вместе с вами», — добавила Инна Колыхматова.



«Вечная память герою!» — написала она в сети.