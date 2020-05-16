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Город в Карелии может остаться без тепла и горячей воды

Новости. Общество
14:00, 17 Мая 2020
фото: © pixabay.com
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"Карелкоммунэнерго" после получения миллиардной субсидии снимает с себя полномочия гарантирующего поставщика тепловой энергии в Пудожском городском поселении.

Отопительный сезон в Карелии еще не закончился, но уже понятно, что ГУП "Карелкоммунэнерго", взявшийся за теплоснабжение районов республики после ООО "Карелэнергоресурс", мягко говоря, не оправдал надежд. Для организации, которой власти республики выделили субсидий под миллиард рублей, проблемой стали и подготовка к сезону, и его проведение. И сегодня "Карелкоммунэнерго" должник многих контрагентов. Только энергетикам ГУП должен не один десяток миллионов рублей. В связи с этим в Арбитражном суде республики рассматриваются несколько дел по взысканию долгов с "Карелкоммунэнерго".

Недавно стало известно, что организация решила снять с себя полномочия гарантирующего поставщика тепловой энергии в Пудоже.  "Карелкоммунэнерго" просто уведомило Минстрой республики и собственника котлов в местной котельной ООО "Рига", что выходит из договора аренды отопительного имущества. С 30 июня, как сообщило руководство государственного предприятия представителям ООО, обязанность по осуществлению теплоснабжения и горячего водоснабжения на территории Пудожского городского поселения будет возложена на них.

Кто будет доставлять тепло и горячую воду в домах пудожан, – вопрос остается открытым. Планирует ли "Карелкоммунэнерго", отвечающее за теплоснабжение девяти районов республики, снять с себя полномочия еще в каких-то населенных пунктах, пока неизвестно.

Подробнее читайте в материале "Пудож останется без тепла и горячей воды?"

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