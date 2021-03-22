Город в Карелии попал в десятку популярных мест для путешествий с детьми в 2021 году

Лахденпохья - в десятке популярных городов для путешествий с детьми в 2021 году.

Сервис бронирования жилья TVIL.RU определил, какие города популярны для путешествий с детьми в 2021 году.

Евпатория, Анапа, Санкт-Петербург, Шерегеш, Москва, Казань, Ростов-на-Дону, Лахденпохья и Екатеринбург в России, а также Гагра в Абхазии составили десятку популярных городов для путешествий с детьми в 2021 году.

По статистике TVIL.RU, туристы с детьми бронируют жильё от 1 до 11 ночей и тратят от 2,3 до 8,4 тысячи рублей в сутки. Дешевле всего отдохнуть в Ростове-на-Дону, дороже — в Лахденпохье.

Список составлен на основании данных бронирований жилья туристами с детьми в 2021 году.

Десять популярных городов для путешествий с детьми в 2021 году:

Евпатория – 3196/11,6 ночи *

Анапа - 2498/11 ночей

Санкт-Петербург – 2813/5 ночей

Гагра – 2404/10 ночей

Шерегеш – 8090/3,4 ночи

Москва – 3553/3,3 ночи

Казань - 2630/3 ночи

Ростов-на-Дону – 2306/1,2 ночи

Лахденпохья - 8390/3,5 ночи

Екатеринбург - 2568/2,2 ночи

*Средняя стоимость ночи в отелях