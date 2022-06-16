Город в Карелии попал в топ-10 популярнейших направлений для путешествий на автомобиле

Северное Приладожье продолжает привлекать туристов со всей России.

Специалисты российского сервиса бронирования отелей и квартир Tvil.ru выявили, какие города в России входят в число популярнейших направлений для путешествий на автомобиле.

Помимо Сочи, Санкт-Петербурга, Феодосии, Казани, Москвы, Гагры, Кисловодска, Нижнего Новгорода и Осташкова в топ-10 популярнейших городов вошла Сортавала в северном Приладожье.

По данным Tvil.ru, россияне бронируют поездки на машине летом от 3 до 9 ночей и тратят на проживание от 2,6 до 6,5 тысяч рублей в сутки. При этом Сортавала входит в число самых дорогих городов, уступая в этом отношении лишь Осташкову. За одну ночь в карельском городе туристы тратят в среднем чуть менее шести с половиной тысяч рублей.

Десятка популярных городов, куда можно поехать на машине летом:

• Сочи ― 3331 ₽/ 9 ночей

• Санкт-Петербург ― 4007 ₽/ 5 ночей

• Феодосия ― 3160 ₽/ 9 ночей

• Казань ― 3517 ₽/ 5 ночей

• Москва ― 3362 ₽/ 4 ночи

• Гагра ― 2970 ₽/ 8 ночей

• Кисловодск ― 2616 р ₽/ 7 ночей

• Сортавала ― 6454 ₽/ 4 ночи

• Нижний Новгород ― 3194 ₽/ 3 ночи

• Осташков ― 6506 ₽/ 6 ночей