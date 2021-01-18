Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
МЧС Карелии показало выгоревшую квартиру, где погиб ребенок и трое взрослых (ФОТО) 2
Сегодня 12:35
Охотники добыли трех волков, терроризировавших жителей района Карелии (ФОТО) 4
Сегодня 11:38
Улица в Петрозаводске превратилась в реку из-за аварии на трубопроводе (ВИДЕО) 25
Сегодня 13:13
Власти сообщили, когда людям разрешат снять маски 3
18.01.2021 23:30
Экономист назвал товары, которые сильно подешевеют в январе
18.01.2021 21:30

Город в Карелии попал в топ направлений для "тихих" и "медленных" путешествий летом

Новости. Общество
17:20, 19 Января 2021
фото: © "Столица на Онего"
Загрузка...

Сервис бронирования жилья Tvil.ru выявил, какие курортные посёлки и города России выбирают россияне для отдыха и путешествий летом 2021 года.

Медвежьегорск попал в десятку Slow-travel ("медленные" путешествия) – это подход к туристическим поездкам, когда люди проводят больше времени в одном месте, чтобы получить более глубокие впечатления.

Среди популярных направлений для "тихих" и "медленных" путешествий летом 2021 года  отмечается посёлок Николаевка и город Бахчисарай в Крыму, станицы Голубицкая и Должанская в Краснодарском крае, а также города Осташков, Кисловодск, Казань, Воронеж и Суздаль, сообщает Tvil.ru.

По статистике сервиса, туристы бронируют поездки в небольшие города и посёлки летом, в среднем, от 1 до 13 дней и тратят на отдых от 1 до 8 тысяч рублей в сутки. Спокойно и недорого можно отдохнуть в квартирах Казани и Кисловодска, чуть подороже – в домах с участками в Осташкове и Медвежьегорске (8 тысяч рублей в сутки).

Ранее Карелия была признана одним из самых привлекательных регионов для гастрономического туризма.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
бюджет
2021-01-19 17:53:36
Критерии отбора напишите, а потом языком чешите.
театральный критик
2021-01-19 17:42:07
Не устают, чтобы отдыхать
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
18.01.2021, 11:15
Житель Карелии не смог устоять перед соблазном украсть кошелек с 35 тысячами рублей
13.01.2021, 12:58
Судья, рассматривавший резонансные дела в Петрозаводске, ушел в отставку
18.01.2021, 00:30
Трое взрослых и один маленький ребенок погибли при пожаре в пятиэтажке в Петрозаводске (СРОЧНО)
15.01.2021, 15:25
Стало известно, какие районы Петрозаводска отдадут под застройку жилья
18.01.2021, 16:05
Работодатели в Карелии с 1 января обязаны платить минимальную зарплату вдвое больше, чем по России
15.01.2021, 13:35
Водолазы нашли тело 6-летнего ребенка, пропавшего в Карелии

Аналитика

Сегодня 14:15
Капитал
"Клиники на Чайкиной": вы можете узнать, есть ли у вас коронавирус, всего за 30 минут
С помощью экспресс-анализа на антиген COVID-19 в "Клиники на Чайкиной" можно определить наличие в организме возбудителя новой коронавирусной инфекции за 30 минут.
Выходное пособие и ежемесячное денежное содержание 1
Сегодня 12:13
"Не вернешь деньги – с тобой случится страшное"
Сегодня 11:05
"Карелия получит не только надежный, но и долгосрочный лесной ресурс" 3
18.01.2021 13:30
Туристам в Карелии предлагают скинуться по соточке 3
15.01.2021 14:16
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 10:50
Без политики
Пять причин обратиться во "Фрау клиник"
"Хранители женского здоровья" – этот лозунг в наибольшей степени отражает главный принцип работы "Фрау клиник".
На прививку становись
Сегодня 10:49
"Для школы он делал и возможное, и невозможное" 7
18.01.2021 10:35
архив чтиво

Медиа

Новогодняя ярмарка в Петрозаводске
25.11.2020 16:25
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»