Город в Карелии попал в топ направлений для "тихих" и "медленных" путешествий летом

Сервис бронирования жилья Tvil.ru выявил, какие курортные посёлки и города России выбирают россияне для отдыха и путешествий летом 2021 года.

Медвежьегорск попал в десятку Slow-travel ("медленные" путешествия) – это подход к туристическим поездкам, когда люди проводят больше времени в одном месте, чтобы получить более глубокие впечатления.

Среди популярных направлений для "тихих" и "медленных" путешествий летом 2021 года отмечается посёлок Николаевка и город Бахчисарай в Крыму, станицы Голубицкая и Должанская в Краснодарском крае, а также города Осташков, Кисловодск, Казань, Воронеж и Суздаль, сообщает Tvil.ru.

По статистике сервиса, туристы бронируют поездки в небольшие города и посёлки летом, в среднем, от 1 до 13 дней и тратят на отдых от 1 до 8 тысяч рублей в сутки. Спокойно и недорого можно отдохнуть в квартирах Казани и Кисловодска, чуть подороже – в домах с участками в Осташкове и Медвежьегорске (8 тысяч рублей в сутки).

Ранее Карелия была признана одним из самых привлекательных регионов для гастрономического туризма.