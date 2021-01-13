Карелия признана одним из самых привлекательных регионов для гастрономического туризма

Российский сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru выяснил, какие регионы самые привлекательные для гастрономического туризма в 2021 году.

По данным опроса Tvil.ru, самая манящая для туристов - это местная кухня в Крыму. За этот вариант свои голоса отдали 22 процента респондентов. Второе место заняли кулинарные изыски Карелии, хранящие в себе глубокие традиции и своеобразие – 18 процентов голосов. На третьем месте кухня Татарстана и Башкирии (по 14 процентов) - кухня с тюркским акцентом также манит туристов своей экзотичностью. Четвертое место поделили гастрономические изыски Мурманской области, Алтая и Алтайского края. Туристов привлекает также кухня Калмыкии и Краснодарского края, замыкающего топ-6 привлекательных регионов для гастрономического туризма.

Ранее парк "Рускеала" в Карелии вместе с перевалом Дятлова вошли в список самых желанных природных объектов.