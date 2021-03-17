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Для пасхального путешествия паломники выбрали приграничный город в Карелии

Новости. Общество
17:20, 18 Марта 2021
фото: © pixabay.com
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Город в Карелии вошел в топ-10 самых популярных направлений для путешествий на Пасху.

Сервис бронирования жилья TVIL.RU определил, какие города популярны у паломников для пасхальных путешествий в России и Абхазии. Среди них -  Суоярви.

Севастополь, Краснодар, Пушкин, Ессентуки, Углич, Суоярви, Великий Новгород, Суздаль, Казань в России, а также Сухум в Абхазии составили десятку популярных городов для путешествий на Пасху в 2021 году.

По статистике TVIL.RU, туристы бронируют жильё от 1 до 7,5 ночи и тратят от 900 рублей до 6,8 тысячи рублей в сутки. Дешевле всего отдохнуть в Казани, дороже — в Угличе.

Список составлен на основании данных бронирований жилья туристами с 1 по 9 мая 2021 года.

Отдых в Суоярви обойдется в 3,5 тысячи рублей за одну ночь. Для сравнения, в Угличе эта сумма составит 6,8 тыс. рублей, в Ессентуках – 1593 рубля, в Казани – 900 рублей.

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Комментарии

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Саныч
2021-03-18 18:05:44
Что там делать-то???
Гость
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