Город в Карелии вошел в топ-10 направлений для долгосрочной аренды жилья туристами

Российский сервис бронирования жилья Tvil.ru выявил самые популярные города, где в этом году туристы отдыхают более 20 дней.

Исследование Tvil.ru показало, что Кондопога стала одним из 10 популярных направления в 2022 году, где туристы арендуют жилье на 20 с лишним дней. Город бумажников занял девятую строчку в рейтинге. В топ-10 попали Сочи, Евпатория, Санкт-Петербург, Москва, Кисловодск, Зеленоградск, Екатеринбург, Ярославль, Кондопога и Банное.

По данным сервиса, туристы бронируют квартиры и отели на более 20 дней и тратят на аренду квартиры от 1,5 до 5 тысячи рублей в сутки. В Кондопоге отдых обойдется в среднем в 2356 рублей в сутки.

Аналитики Tvil.ru отмечают, что на 40% упал спрос на долгосрочную аренду жилья туристами в 2022 году относительно прошлого года. В среднем забронировать жильё на более 20 дней в этом году можно от 3,1 тысячи рублей в сутки. Чаще всего на долгий срок бронируют отели (53%) и квартиры (36%).

Ранее Лахдепохья попала в топ-3 популярных направлений для бронирования коттеджей на май.