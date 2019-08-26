13:12, 26 Августа 2019
"Город в целом – просто убитый, но на фоне праздничных мероприятий об этом забывается".
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Гости Дня республики уехали, а Медвежьегорск остался со своими проблемами.
"Подчистили- подремонтировали только центр, это правда. А народ и этому рад. При этом город в целом – просто убитый, но на фоне праздничных мероприятий – песни, пляски, фейерверк, пафосные речи, "сам глава приехал" – об этом забывается".
Известная в Медвежьегорске гражданский активист, экс-депутат городского совета Валентина Евсеева поделилась своими мыслями о прошедшем в минувшую субботу праздновании Дня республики.
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