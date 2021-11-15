Городам и районам Карелии выделено более 20,8 миллиона рублей на обращение с бесхозными животными

Республиканское законодательство предусматривает отлов и содержание бродячих животных в приютах.

Правительство Карелии распределило между муниципальными образованиями республики субвенции на осуществление государственных полномочий по обращению с бесхозными животными. Согласно правительственному документу, всего на эти цели из регионального бюджета выделено более 20,8 миллиона рублей.

Самую большую сумму из них получит Петрозаводский городской округ – около 3,3 миллиона рублей. Соседнему с карельской столицей Прионежскому району досталось 2,2 миллиона, а меньше всего направлено Лахденпохскому району – 211 тысяч. По республиканскому законодательству, полномочия органов местного самоуправления по обращению с бесхозными животными предусматривают их отлов и содержание в приютах.