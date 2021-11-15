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Городам и районам Карелии выделено более 20,8 миллиона рублей на обращение с бесхозными животными

Новости. Общество
12:14, 08 Декабря 2021
фото: © «Столица на Онего»

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Республиканское законодательство предусматривает отлов и содержание бродячих животных в приютах.

Правительство Карелии распределило между муниципальными образованиями республики субвенции на осуществление государственных полномочий по обращению с бесхозными животными. Согласно правительственному документу, всего на эти цели из регионального бюджета выделено более 20,8 миллиона рублей.

 

Самую большую сумму из них получит Петрозаводский городской округ – около 3,3 миллиона рублей. Соседнему с карельской столицей Прионежскому району досталось 2,2 миллиона, а меньше всего направлено Лахденпохскому району – 211 тысяч. По республиканскому законодательству, полномочия органов местного самоуправления по обращению с бесхозными животными предусматривают их отлов и содержание в приютах.

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Комментарии

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Ревизор
2021-12-08 13:32:43
Кому выделены? Конкретно! И пофамильно!
Бродячих собак всё больше, в некоторых районах они держат в страхе целые поселения , кто ответит за деньги бюджетные!?
кир
2021-12-08 12:24:39
А людей бродячих кто содержать будет?
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