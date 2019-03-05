Городок Карловы Вары ожидает наплыв карельских чиновников

На 11 марта запланирован визит официальной делегации Карелии во главе с Артуром Парфенчиковым в город Карловы Вары Чешской республики.

Чешский курортный городок Карловы Вары, где любил бывать бывший глава республики Сергей Катанандов, 11 марта посетит официальная делегации Карелии во главе с Артуром Парфенчиковым.

Судя по документам Минэкономразвития, в этом курортном городке планируется "проведение презентации экономического потенциала и инвестиционной привлекательности Республики Карелия".

Ожидается, что в Карловых Варах глава Карелии Артур Парфенчиков и гетман Карловарского края Яна Мрачкова-Вилдуметцова подпишут протокол о намерениях.

Отметим, что глава Карелии Артур Парфенчиков только что провел в Карловых Варах свой отпуск.

Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".