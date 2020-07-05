Городской суд Петрозаводска повторно рассмотрит дело о законности разрешения на снос деревьев в парке "Каменный бор"

Защитники парка одержали новую судебную победу.

Верховный суд Карелии отменил сегодня решение городского суда Петрозаводска, который несколько месяцев назад отказал защитникам парка в удовлетворении их иска о признании незаконным разрешения на снос зеленых насаждений в "Каменном бору" под строительство детского сада в рамках Федеральной целевой программы развития республики до 2020 года. Истцы обжаловали этот вердикт, и Верховный суд Карелии направил дело на новое рассмотрение в городской суд.

"Мы ставим перед собой задачу доказать, что администрация Петрозаводского городского округа нарушила закон, разрешив ООО "ТехЭксперт" осуществить вырубку деревьев на участке для строительства детского сада", - заявили защитники парка.

Напомним, конфликт вокруг парка "Каменный бор" вспыхнул в Петрозаводске минувшей зимой, когда горожане обнаружили огромную вырубку в зеленой зоне. Как выяснилось, часть территории парка была отдана городскими властями под строительство детского сада в рамках Федеральной целевой программы развития Карелии до 2020 года. Во время сноса деревьев строители уничтожили памятник бойцу истребительного батальона Якову Степанову, который был установлен в 90-е годы на месте гибели защитника карельской столицы. Защитники парка потребовали от городских и республиканских властей остановить стройку, но карельские чиновники заявили в ответ, что работы в районе Ключевского карьера будут продолжены, несмотря на протесты. В настоящее время горожане восстановили памятник на месте гибели Якова Степанова.

В июне Верховный суд Карелии удовлетворил иск жителей Петрозаводска Ольги Тужиковой, Ильи Шкварина и Валерия Алексеева к городской администрации, которые потребовали признать незаконным изменение статуса части территории парка "Каменный бор" в районе Ключевского карьера, где сейчас идет строительство детского сада в рамках ФЦП. Однако пока это решение не вступило в законную силу.