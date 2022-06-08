Горожан приглашают на прогулку по старейшей улице Петрозаводска

Проект «Читайте улицы как книги!» Нацбиблиотеки Карелии покажет, какой была Большая Подгорная улица.

В воскресенье, 26 июня, проект «Читайте улицы как книги!» Национальной библиотеки Карелии организует прогулку по одной из старейших улиц в историческом центре Петрозаводска — Большой Подгорной улице (современное название — Свердлова). Об этом информирует паблик проекта.

Протяжённость улицы — около 780 метров. Ее современный облик сформировался к середине XX века. На улице Большой Подгорной располагается музыкальное училище им. К. Э. Раутио, Дом связи и другие. Там сохранилось двухэтажное деревянное здание «Жилой дом Захаровых» — памятник градостроительства и архитектуры, образец жилого дома конца ХIХ века.

Ранее сообщалось, что построенный в конце ХIХ века жилой дом семьи Захаровых будет перемещен с улицы Свердлова на территорию кварталов исторической застройки.