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Новости. Общество
18:20, 29 Июля 2019
фото: администрация Петрозаводска

Горожане продолжат бегать по Петрозаводску и собирать мусор

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Турниры по плоггингу в Петрозаводске будут продолжены, сообщили в администрации города.

Несколько десятков петрозаводчан присоединились к первому в столице Карелии соревнованию по плоггингу - скоростному сбору мусора. Экологический турнир, организаторами которого стали петрозаводский клуб "Бегать модно" и администрация города, состоялся в минувшую субботу по окончании легкоатлетических состязаний "Onego-beach". Содействие в проведении мероприятия оказало Минприроды республики. За время состязаний, которые прошли на пляже Пески, активисты собрали 50 мешков мусора.

"Лидерами спортивно-экологического турнира стали Анастасия Фоменко и Ирина Хлобыстова. Все участники мероприятия, которое прошло в рамках регионального этапа национального проекта "Вода России", получили памятные подарки, а победители награждены медалями. Решено, что подобные турниры будут проводиться регулярно, - рассказала начальник управления благоустройства и экологии Анна Дудырина.

Плоггинг - развивающееся физкультурное направление, совмещающее неспешный бег и сбор мусора. Слово является слиянием шведского выражения "plocka upp", что означает "подбирать, и английского слова "jogging" — "пробежка".

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Комментарии

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кир
2019-07-29 18:28:50
Когда мусор будут собирать те, кому положено это делать целый день и за одну зарплату?
Мизантроп
2019-07-29 19:03:36
кир, Когда платить будут, тогда и собирать в очередь встанут. Очевидно же.
кир
2019-07-29 21:15:10
Мизантроп, совсем не очевидно. Расхлябанность достигла невиданного уровня.
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