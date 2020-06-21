Горсовет Сортавалы не стал назначать временно исполняющего обязанности главы города

Действующий руководитель муниципального образования выступил перед депутатами на внеочередной сессии.

Городской совет Сортавалы снял вопрос о назначении временно исполняющего обязанности главы муниципального образования с повестки дня внеочередной сессии, которая состоялась 22 июня. Такое решение было принято после того, как действующий глава города Сергей Крупин появился на заседании депутатского корпуса.

По словам Крупина, он выступил на сессии и рассказал, что находился на больничном, однако в настоящее время уже приступил к своим должностным обязанностям. "Никаких оснований для назначения временно исполняющего обязанности главы города нет", - подчеркнул Сергей Крупин.

Кроме того, предполагалось, что депутаты назначат дату выборов нового главы Сортавальского городского поселения, которые должны состояться в сентябре нынешнего года. Однако это решение так и не было принято.