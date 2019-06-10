Горсть земли из Карелии отправится в подмосковный парк "Патриот"

Карелия присоединится к военно-патриотической акции "Горсть Памяти", сообщают в региональном правительстве.

Акция проводится на территории России, а также иностранных государств, где есть воинские захоронения советских солдат. С мест захоронений советских воинов берутся фрагменты земли, которые помещаются в специальные контейнеры — "солдатские кисеты". Их закладывают в гильзы артиллерийских снарядов, которые затем с воинскими почестями будут установлены на территории вокруг главного храма Вооружённых сил России, строящегося в парке "Патриот" в Подмосковье.

Храм возводит Министерство обороны страны в Кубинке. Его планируют открыть в 2020 году.

К проведению акции присоединится Петрозаводск и районы республики. В Петрозаводске акция пройдет 22 июня в 9.00 у Мемориального комплекса "Могила Неизвестного солдата с Вечным огнём Славы", сообщили в правительстве.