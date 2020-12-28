Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Песков заявил об отсутствии "завесы тайны" над личной жизнью Путина 9
28.12.2020 21:30
Суд отказался возвращать права автопьянице из Карелии 2
28.12.2020 18:40
Форелеводы, пустившие "кровавые реки", извинились перед жителями Карелии и приостановили работу 13
Сегодня 08:20
МЧС предупреждает жителей Карелии о сильном ветре
Сегодня 09:49
"Снос "Невского пассажа" в Петрозаводске превратился в очередное издевательство над судебным решением" (ФОТО) 10
Сегодня 11:03
Более половины родителей заявили о сильном отставании школьников из-за удаленки 8
28.12.2020 22:00
С 1 января в самом крупном городе Китая будет запрещено использовать пластиковые пакеты во всех торговых точках 3
28.12.2020 20:40

Госавтоинспекция Карелии ищет новых сотрудников

Новости. Общество
17:40, 29 Декабря 2020
фото: © ГИБДД Петрозаводска
Загрузка...

В ГИБДД приглашают на службу на вакантные должности инспекторов дорожно-патрульной службы в Петрозаводске и районах Карелии.

Профессионально-квалификационные требования для кандидатов:

- мужчины, прошедшие военную службу, годные по состоянию здоровья и по своим морально-психологическим качествам готовые нести службу в ОВД.

Для кандидатов на должность младшего начальствующего состава:

-  граждане РФ от 18 до 35 лет, с образованием не ниже среднего (полного) общего или среднего профессионального образования по программам подготовки квалификационных рабочих, служащих.

Для кандидатов на должность среднего начальствующего состава:

- граждане РФ от 18 до 40 лет, с высшим или средним профессиональным образованием, за исключением среднего профессионального образования по программам подготовки квалификационных рабочих, служащих.

Сотрудникам ОВД предоставляется возможность получения высшего (в том числе, второго высшего) юридического образования в образовательных учреждениях системы МВД России (обучение осуществляется за счет ведомства).

Сотрудники ОВД имеют полный социальный пакет, достойную зарплату, ежегодный отпуск (45 суток), оплачиваемый проезд к месту проведения отпуска и обратно один раз в год, медицинское и санаторно-курортное обслуживание.

По всем вопросам можно обращаться в отдел кадров отдельного батальона дорожно-патрульной службы ГИБДД (служба в Петрозаводске) или Управления ГИБДД МВД по Республике Карелия (служба в районах республики): Петрозаводск, ул. Ленинградская, Д. 7, каб. 202, 203, 311 тел. 715-882, 715-809.

При личном посещении ведомства при себе необходимо иметь паспорт, военный билет, документ об образовании, характеризующие материалы и средства индивидуальной защиты (медицинская маска, перчатки).

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
23.12.2020, 14:20
Осужденного за взятку зампредседателя горсовета Петрозаводска Валерия Матвеева взяли под стражу в зале суда
28.12.2020, 12:38
Работы по сносу "Невского пассажа" в Петрозаводске прекращены
25.12.2020, 13:35
Чиновникам Карелии пришлось "выкручиваться" из-за объявленного выходным 31 декабря
23.12.2020, 16:33
Скандальная экс-чиновница из Карелии узнала суть выражения "морда треснет", оказавшись в Кеми
24.12.2020, 14:40
В Петрозаводске начался снос "Невского пассажа" (ФОТО)
24.12.2020, 17:19
В горсовете Петрозаводска прошли обыски

Чтиво

28.12.2020 11:27
Без политики
"Клиники на Чайкиной": курортный сезон в январские праздники!
Поездка в санаторий зачастую вызывает множество сложностей, особенно в условиях пандемии, а впереди нас ждет время длительных зимних каникул, которое можно посвятить себе, своему здоровью и здоровью близких людей.
В Кинелахте и Савиново тоже живут люди
28.12.2020 11:25
Детские подарки на Новый год в ТРЦ "Тетрис"
24.12.2020 11:18
архив чтиво

Медиа

Новогодняя ярмарка в Петрозаводске
25.11.2020 16:25
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»