Госавтоинспекция Карелии предупредила водителей об опасности на дорогах

В ближайшие дни республику ждет похолодание, после которого обстановка на трассах может усложниться.

Госавтоинспекция Карелии призвала водителей к осторожности во время передвижения по дорогам из-за ухудшения погодных условий.

"По прогнозу синоптиков в ближайшие выходные дни ожидается минусовая температура, возможно выпадение снега, что может осложнить дорожную обстановку. По северным районам республики выпал снег. Будьте внимательны на дороге, уважаемые водители, берегите себя!", - гласит обращение к автомобилистам в паблике ГИБДД.

Ранее инспекторы Карелии объяснили, почему мощный электросамокат считается мотоциклом.