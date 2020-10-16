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Госавтоинспекция Карелии предупредила водителей об опасности на дорогах

Новости. Общество
15:55, 17 Октября 2020
фото: © Столица на Онего
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В ближайшие дни республику ждет похолодание, после которого обстановка на трассах может усложниться.

Госавтоинспекция Карелии призвала водителей к осторожности во время передвижения по дорогам из-за ухудшения погодных условий.

"По прогнозу синоптиков в ближайшие выходные дни ожидается минусовая температура, возможно выпадение снега, что может осложнить дорожную обстановку. По северным районам республики выпал снег. Будьте внимательны на дороге, уважаемые водители, берегите себя!", - гласит обращение к автомобилистам в паблике ГИБДД.

Ранее инспекторы Карелии объяснили, почему мощный электросамокат считается мотоциклом.

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Комментарии

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Флаг в руки
2020-10-17 16:35:55
Бесполезно предупреждать, только если пулемёты поставить на опасных участках, да и снесут ведь....
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