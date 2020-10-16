Инспекторы Карелии объяснили, почему мощный электросамокат считается мотоциклом

Госавтоинспекция Карелии выступила с разъяснениями для владельцев электросамокатов.

В Госавтоинспекции заявляют, что электросамокаты имеют различную классификацию в зависимости от мощности двигателя. При этом наиболее мощными устройствами можно управлять только при наличии прав на мопед или мотоцикл.

"Обращаем внимание, что в ПДД электросамокат с двигателем мощностью до 250 Вт в режиме "длительной нагрузки" до 250 Вт считается велосипедом, до 4 кВт — мопедом, мощнее — мотоциклом. То есть при использовании электросамоката мощностью свыше 250 Вт гражданин должен иметь водительские права категории "М" или "А"", - сообщает Госавтоинспекция Карелии.

В ГИБДД добавили, что электросамокаты на дорогах общего пользования являются источником повышенной опасности как для пешеходов, так и для тех, кто ими управляет.

Ранее сообщалось, как в поселке Карелии водитель автомобиля не поделил дорогу с ребенком на электросамокате.