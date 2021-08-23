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Госавтоинспекция Петрозаводска заверила, что все шесть школьных автобусов к учебному году готовы

Новости. Общество
17:40, 25 Августа 2021
фото: © Госавтоинспекция Петрозаводска

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В рамках профилактического мероприятия "Внимание! Дети" сотрудники отделения технического надзора ГИБДД Петрозаводска проверили все школьные автобусы, осуществляющие подвоз детей к месту обучения.

На сегодняшний день такие автобусы имеются в школах-интернатах №21, №23», № 24» и комплексном центре социального обслуживания населения Карелии.

Совместно с руководителями образовательных учреждений, эксплуатирующих автобусы, осуществлены проверки их технического состояния.

Все шесть школьных автобусов, которые используют для перевозки детей, соответствуют требованиям ГОСТа и основным положениям по допуску транспортных средств к эксплуатации.

Совместно с сотрудником министерства образования республики Третьяковой Ириной Владимировной проведены инструктажи с руководителями, техническим и водительским составом образовательной организации по безопасности дорожного движения, указано на необходимость выполнения обязательных требований в сфере перевозки детей.

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